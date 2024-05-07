Инаугурацию Путина посетят представители шести европейских стран – СМИ

Стали известны страны-члены Европейского союза, представители которых присутствуют на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, сообщает Радио Свобода.

Журналисты издания получили соответствующий список:

Франция;

Венгрия;

Словакия;

Греция;

Мальта;

Кипр.

По данным "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС, по состоянию на вечер, 6 мая, намерение отправить своего представителя на мероприятие имела Бельгия. Впрочем, утром стало известно, что страна не будет участвовать в церемонии.

В то же время представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил накануне, что от страны не будет представителя на инаугурации.

Также представитель ЕС заявил, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие.

Ранее в Кремле сообщили, что главы всех иностранных дипломатических миссий в Москве были приглашены на инаугурацию Путина.

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