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Інавгурацію Путіна відвідають представники шести європейських країн - ЗМІ

Інавгурацію Путіна відвідають представники шести європейських країн - ЗМІ
Фото: kremlin.ru

Стали відомі країни-члени Європейського союзу, представники яких будуть присутні на інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти видання отримали відповідний перелік:

  • Франція;
  • Угорщина;
  • Словаччина;
  • Греція;
  • Мальта;
  • Кіпр.

За даними "Радіо Свобода" у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у церемонії.

Натомість речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив напередодні, що від країни не буде представника на інавгурації.

Також речник ЄС заявив, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід.

Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

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