Інавгурацію Путіна відвідають представники шести європейських країн - ЗМІ
Стали відомі країни-члени Європейського союзу, представники яких будуть присутні на інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня, повідомляє Радіо Свобода.
Журналісти видання отримали відповідний перелік:
- Франція;
- Угорщина;
- Словаччина;
- Греція;
- Мальта;
- Кіпр.
За даними "Радіо Свобода" у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у церемонії.
Натомість речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив напередодні, що від країни не буде представника на інавгурації.
Також речник ЄС заявив, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід.
Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.
Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода