Інавгурацію Путіна відвідають представники шести європейських країн - ЗМІ

Стали відомі країни-члени Європейського союзу, представники яких будуть присутні на інавгурації президента Росії Володимира Путіна 7 травня, повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти видання отримали відповідний перелік:

Франція;

Угорщина;

Словаччина;

Греція;

Мальта;

Кіпр.

За даними "Радіо Свобода" у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у церемонії.

Натомість речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив напередодні, що від країни не буде представника на інавгурації.

Також речник ЄС заявив, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть захід.

Раніше у Кремлі повідомили, що глави всіх іноземних дипломатичних місій у Москві були запрошені на інавгурацію Путіна.

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