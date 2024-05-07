Польская разведка: Реакция Запада сдерживает Путина от нападения на НАТО

Руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Европейская правда.

Строжик отметил, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, не имеющих полной информации, базируются только на определенных предположениях.

Но он допустил, что у главы Кремля уже есть возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или – высадиться на одном из шведских островов" , – сказал Строжик.

По его словам, несмотря на то, что у Путина есть свои намерения, его останавливает позиция Запада.