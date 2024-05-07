На Центральном вокзале Киева открыли центр рекрутинга ВСУ

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли центр рекрутинга в украинскую армию.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что работники "Укрзализныци" будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на часто задаваемые вопросы о должностях в военных подразделениях.

"Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. Через несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан" , - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала между главным инфопоинтом и входом в зал №3. ⠀

"Для железной дороги это продолжение системного сотрудничества с Министерством обороны, ведь мы уже предлагаем приоритетное бронирование билетов для военнослужащих и обеспечиваем ряд стратегических перевозок.