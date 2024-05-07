На Центральному вокзалі Києва відкрили центр рекрутингу ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили центр рекрутингу до української армії.

Про це повідомили﻿ в "Укрзалізниці".

Зазначається, що працівники "Укрзалізниці" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.

"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян" , — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

"Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони, адже ми вже пропонуємо пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечуємо низку стратегічних перевезень.