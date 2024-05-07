На Центральному вокзалі Києва відкрили центр рекрутингу ЗСУ
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили центр рекрутингу до української армії.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що працівники "Укрзалізниці" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах.
"Кожного тижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", — зазначила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.
Інформаційний пункт рекрутингу знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.
"Для залізниці це продовження системної співпраці з Міністерством оборони, адже ми вже пропонуємо пріоритетне бронювання квитків для військовослужбовців та забезпечуємо низку стратегічних перевезень.
Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони. А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом працюємо над посиленням нашої армії", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. ⠀