ЕЦБ призвал европейские банки сократить бизнес в России – Bloomberg

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка, Андреа Орсель заявил, что письма от ЕЦБ с призывом сократить бизнес в РФ получили вероятно все банки, продолжающие работать в РФ.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

UniCredit был одним из банков ЕС, который получил письмо от Европейского центрального банка с призывом сократить свой бизнес в России. В прошлом месяце Raiffeisen Bank International AG сообщил о призывах от ЕЦБ сократить бизнес австрийского банка в России.

"Каждый банк в Европе, который имеет какое-либо влияние на Россию, вероятно, получил письмо от ЕЦБ" , - заявил во вторник главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель.

Он отказался комментировать конкретно UniCredit.

UniCredit пока избегает полномасштабного выхода из России. В банке заявили, что стратегия соответствует ожиданиям регуляторов и что он продолжает реализацию плана по сокращению российских трансграничных рисков до нуля до конца следующего года.

Итальянский банк работает в России через свою дочернюю компанию АО "ЮниКредит Банк", которая предлагает услуги корпоративным и частным клиентам. В нем работает около 3 100 сотрудников, в 50 отделениях. С началом войны миланский банк отложил средства на случай дефолта в России.

Напомним, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.