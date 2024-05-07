Туск призвал ЕС увеличить расходы на оборону и создать общую систему ПВО

Европейский Союз должен мобилизовать не менее 100 млрд евро на оборону и создать совместную систему противовоздушной обороны.﻿ Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Выступая вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Туск заявил, что долгие дебаты по вопросу повышения обороноспособности блока должны вскоре завершиться принятием решения.

"Много денег, хорошо и разумно потраченных на безопасность Европы, надолго удержат войну от границ Европы. Может быть, навсегда" , - заявил Туск на экономической конференции в Катовице.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы, поддержав призыв Туска к созданию противовоздушной обороны.

Туск предупредил, что региону необходимо потратить ближайшие годы на повышение военной готовности, достаточной для того, чтобы служить сдерживающим фактором против потенциальных противников. Он также призвал блок укрепить внешнюю границу.

"Европейские границы необходимо защищать, потому что они стали границами между континентом мира и агрессорами, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами" , - заявил Туск.

Премьер Польши настойчиво призывает к увеличению расходов на оборону, поскольку война России против Украины продолжается уже третий год. Варшава уже заявила, что хочет присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит", в которую в настоящее время входит 21 страна.

Комментарии совпали с рядом событий, которые подчеркнули угрозу. Представители службы безопасности в Катовице заявили, что при проверке помещения, где Туск должен был провести внеочередное заседание кабинета министров, были обнаружены устройства, которые можно было использовать для прослушки.