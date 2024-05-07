Черный рынок табака в Украине уменьшился на 6,6% - нардеп

Доля нелегального рынка табака в Украине в 2024 году снизилась на 6,6% до 19,1%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства Kantar Украина за март. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Лига.Бизнес.

При этом в октябре 2023 г. уровень объемов нелегального рынка сигарет в Украине достиг 21,8%, что было абсолютным рекордом за все время.

"В целом динамика есть" , – добавил заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его мнению, уже начали работать нормы, "которые наша ВСК и Комитет провели в виде изменений в законы".

В частности, уменьшилась как доля поддельной продукции (до 8,7%), так и доля продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, но нелегально продается в Украине (до 9,2%).

57% нелегальной табачной продукции с отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика, еще у 20% производителем указана Юнайтед Тобако.

32% поддельной продукции в марте – это сигареты, имеющие признаки поддельных акцизных марок, остальные 68% – подделки международных табачных компаний. У них нет поддельных акцизных марок.