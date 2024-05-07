Чорний ринок тютюну в Україні зменшився на 6,6% – нардеп

Частка нелегального ринку тютюну в Україні у 2024 році зменшилася на 6,6% до 19,1%. Про це свідчать результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна за березень. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє ЛігаБізнес.

Водночас у жовтні 2023 року рівень обсягів нелегального ринку сигарет в Україні сягнув 21,8%, що було абсолютним рекордом за весь час.

"В цілому динаміка є" , – додав заступник голови комітету Ярослав Железняк.

На його думку, вже почали працювати норми, "які наша ТСК і Комітет провели у вигляді змін до законів".

Зокрема, зменшилась як частка підробленої продукції (до 8,7%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 9,2%).

57% нелегальної тютюнової продукції з позначкою Duty Free або призначеної для експорту має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика, ще у 20% виробником вказана Юнайтед Тобако.

32% підробленої продукції в березні – це сигарети, які мають ознаки підроблених акцизних марок, решта 68%, – підробки міжнародних тютюнових компаній. Вони не мають підроблених акцизних марок.