Чорний ринок тютюну в Україні зменшився на 6,6% – нардеп
Частка нелегального ринку тютюну в Україні у 2024 році зменшилася на 6,6% до 19,1%. Про це свідчать результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна за березень. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє ЛігаБізнес.
Водночас у жовтні 2023 року рівень обсягів нелегального ринку сигарет в Україні сягнув 21,8%, що було абсолютним рекордом за весь час.
"В цілому динаміка є", – додав заступник голови комітету Ярослав Железняк.
На його думку, вже почали працювати норми, "які наша ТСК і Комітет провели у вигляді змін до законів".
Зокрема, зменшилась як частка підробленої продукції (до 8,7%), так і частка продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 9,2%).
57% нелегальної тютюнової продукції з позначкою Duty Free або призначеної для експорту має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика, ще у 20% виробником вказана Юнайтед Тобако.
32% підробленої продукції в березні – це сигарети, які мають ознаки підроблених акцизних марок, решта 68%, – підробки міжнародних тютюнових компаній. Вони не мають підроблених акцизних марок.
"Водночас, маю тривожні новини про продовження роботи безліцензійних нелегалів в Одесі і Києві. Так, саме тієї фабрики відомого конвертатора, діяльність якої правоохоронці не можуть припинити понад рік попри порушену кримінальну справу… Ситуація вже давно перейшла всі межі абсурду", – зазначив Гетманцев.