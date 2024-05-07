НБУ: Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка экс-владельцам

Хозсуд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 7 мая 2024 года закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, в результате заключения которых государство приобрело в собственность 100% акций банка в декабре 2016 года, и обязательства вернуть бывшим акционерам в собственность акции банка.

Дело было открыто по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к НБУ, Кабинету Министров, Министерству финансов, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - напомнили в НБУ.

По словам начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука, суд закрыл производство по делу на основании норм ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

Согласно этому закону, производства с такими исковыми требованиями подлежат закрытию.

Истцы сформировали такие исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение им акций банка, однако закон это прямо запрещает, что и констатировал суд, пояснили в НБУ.

В НБУ также напомнили, что в соответствии со статьей 41 ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка, в то же время такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Сейчас судами Украины закрыто производство в более 30 судебных делах по искам связанных с ПриватБанком лиц о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка, заявили в Нацбанке.

Напомним:

Большая Палата Верховного Суда 15 февраля 2023 года оставила в силе постановление Хозяйственного суда города Киева от 2 июня 2021 года, которым закрыли производство по делу по иску бывшего председателя правления и миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка.