Власти немецкой столицы Берлина в этом году запретили российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут быть использованы для прославления агрессии РФ, во время мероприятий к 9 мая, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Zeit.

В среду и четверг в Берлине запланирован ряд мероприятий по случаю завершения Второй мировой войны в Европе, в частности, состоится несколько церемоний возложения венков к советским мемориалам в Трептауэр парке и Тиргартене, а также митинги у Бранденбургских ворот и в правительственном квартале.

В этом году полиция снова запретила российские флаги, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут прославлять войну РФ против Украины вблизи советских мемориалов. Российские военные марши и песни также запрещены.

Среда начинается большой демонстрацией в Трептауэр парке под названием "79-я годовщина освобождения от фашизма – спасибо освободителям", в которой принимают участие 200 человек. В течение дня левые и коммунистические группы, а также представители районной власти будут возлагать венки к мемориалам в разных местах Берлина.

Сторонники Украины анонсировали демонстрацию в правительственном квартале: "Мир для Европы! Российские солдаты прочь из Украины".

В четверг также состоятся демонстрации в правительственном квартале и Трептауэр парке, где на 9.00 уже зарегистрирован митинг левой инициативы с 300 участниками.

На 11.30 был объявлен митинг с 1000 участниками на улице 17 июня, чтобы почтить память погибших советских солдат во время Второй мировой войны. В полдень левая демонстрация пройдет маршем от Фридрихсгайна до Трептауэр парка. Аналогичное мероприятие запланировано вокруг Бранденбургских ворот с 17:00.

Также в четверг ожидается прибытие в Берлин группы пропутинских байкеров "Ночные волки".

Как известно, Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы не исключает, что 9 мая, в стране могут быть провокации со стороны РФ.

Недавно латвийские правоохранительные органы и органы безопасности пообещали в этом году очень серьезно готовиться к 9 мая.

А в Молдове предупредили, что тех, кто 9 мая будут носить георгиевскую ленту или знаки "Z" и "V", используемые как символы агрессии РФ, будут штрафовать.