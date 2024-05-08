В НБУ анонсировали следующий пакет отмены валютных ограничений

Национальный банк Украины, после отмены валютных ограничений для бизнеса, готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Да, будет еще один пакет, и вы знаете, будет не один пакет" , - сказал он.

Пышный напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину фактически существовало свободное обращение капитала, но были введены валютные ограничения.

"Защита была построена именно на этом 18-м постановлении, которое предусматривало соответствующие валютные ограничения. 70 даже больше раз Национальный банк точечно вносил какие-то изменения, так или иначе, шаг за шагом понемногу предоставляя возможность совершать те или иные операции, реагируя на какие-то системные запросы, видя какие-то окна возможностей. А потом мы поняли где-то в начале прошлого года как раз в рамках нашей коммуникации с МВФ, что нам нужно подойти к этому процессу системно и была разработана стратегия валютной либерализации, которая предусмотрела три этапа, которая предусмотрела список предпосылок" , - сказал он.

По его словам, НБУ работает над валютной либерализации, исходя из концепции предпосылок, а не календарного графика.

"Проще говоря, я не буду вам говорить, когда именно будет следующий пакет, но он будет тогда когда НБУ увидит и засвидетельствует, что все предпосылки для безопасного расширения возможностей движения капитала сложились" , - сказал он.

Пышный сообщил, что НБУ должен убедиться, что может эффективно и качественно управлять рисками.

"Мы не берем никаких обязательств по срокам его проведения, но сделаем это именно тогда, когда считаем лучше будет для украинской экономики и как безопаснее для макрофинансовой стабильности" , - сказал он.

Напомним, НБУ в начале мая внедрил самый большой пакет смягчения валютных ограничений для бизнеса с начала полномасштабной войны. В частности, отменены ограничения на импорт услуг.