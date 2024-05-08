В НБУ анонсировали следующий пакет отмены валютных ограничений
Национальный банк Украины, после отмены валютных ограничений для бизнеса, готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Да, будет еще один пакет, и вы знаете, будет не один пакет", - сказал он.
Пышный напомнил, что до полномасштабного вторжения в Украину фактически существовало свободное обращение капитала, но были введены валютные ограничения.
"Защита была построена именно на этом 18-м постановлении, которое предусматривало соответствующие валютные ограничения. 70 даже больше раз Национальный банк точечно вносил какие-то изменения, так или иначе, шаг за шагом понемногу предоставляя возможность совершать те или иные операции, реагируя на какие-то системные запросы, видя какие-то окна возможностей. А потом мы поняли где-то в начале прошлого года как раз в рамках нашей коммуникации с МВФ, что нам нужно подойти к этому процессу системно и была разработана стратегия валютной либерализации, которая предусмотрела три этапа, которая предусмотрела список предпосылок", - сказал он.
По его словам, НБУ работает над валютной либерализации, исходя из концепции предпосылок, а не календарного графика.
"Проще говоря, я не буду вам говорить, когда именно будет следующий пакет, но он будет тогда когда НБУ увидит и засвидетельствует, что все предпосылки для безопасного расширения возможностей движения капитала сложились", - сказал он.
Пышный сообщил, что НБУ должен убедиться, что может эффективно и качественно управлять рисками.
"Мы не берем никаких обязательств по срокам его проведения, но сделаем это именно тогда, когда считаем лучше будет для украинской экономики и как безопаснее для макрофинансовой стабильности", - сказал он.
Напомним, НБУ в начале мая внедрил самый большой пакет смягчения валютных ограничений для бизнеса с начала полномасштабной войны. В частности, отменены ограничения на импорт услуг.