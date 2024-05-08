На передовой более 80 столкновений: на каких направлениях больше всего атак

За прошедшие сутки на передовой произошло 84 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Авдеевском (27), Бахмутском (17) и Купянском (16) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 8 мая.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Дворичанское, Синьковка Харьковской области; Новый, Дружба, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Прогресс, Водяное, Урожайное, Константиновка, Парасковеевка Донецкой области; Камышеваха Запорожской области; Червоный Маяк, Ивановка, Днепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населенного пункта Пальная Харьковской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управления, 1 составу горюче-смазочных материалов и 5 районам сосредоточения личного состава противника.