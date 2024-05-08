Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине, есть погибшая и травмированные

В Белозерке на Херсонщине в результате ночного вражеского обстрела погибла женщина, еще два человека были травмированы. Об этом написал в Фейсбуке глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, в эту ночь российские войска обстреляли дома жителей Белозерки.

В собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека ранены.

В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранение лица и руки.

Также в медицинском учреждении находится 65-летняя женщина, у которой диагностирована контузия и взрывная травма.