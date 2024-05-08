Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, є загибла та травмовані

У Білозерці на Херсонщині внаслідок нічного ворожого обстрілу загинула жінка, ще двоє людей були травмовані. Про це написав у Фейсбуці очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, цієї ночі російські війська обстріляли будинки жителів Білозерки.

У власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей поранені.

У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки.

Також у медичному закладі перебуває 65-річна жінка, в якої діагностували контузію та вибухову травму.