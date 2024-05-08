США приостановили поставку бомб Израилю из-за позиции по Рафаху – СМИ

Администрация президента США поставила на паузу поставки бомб Израилю, которые могут быть использованы в густонаселенном городе Рафахе, где нашли приют более миллиона палестинцев. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена, сообщает Европейская правда.

Это решение основывается на анализе, который администрация Байдена начала в апреле относительно предложенных поставок оружия, которое может быть использовано в Рафахе.

Чиновники США в течение нескольких месяцев призывали Израиль не начинать наземную операцию в городе, который, по словам Тель-Авива, является последним оплотом ХАМАС, из-за вероятности большого количества жертв среди гражданского населения.

Поставка оружия, о которой идет речь, содержит 1800 бомб весом 907 килограммов и 1700 бомб весом 227 килограммов, сказал чиновник администрации. Пока окончательное решение относительно того, поставлять ли Израилю эти бомбы, не принято.

По словам чиновника, обсуждение с Израилем о том, как удовлетворить гуманитарные потребности гражданского населения в Рафахе, "не полностью решило наши беспокойства".

"Поскольку израильские лидеры, казалось, приближались к моменту принятия решения о такой операции, мы начали тщательно рассматривать предложенные передачи конкретного оружия Израилю, которое может быть использовано в Рафахе" , – сказал чиновник.

В понедельник израильские военные приказали десяткам тысяч мирных жителей начать эвакуацию из прилегающих восточных частей города Рафах перед, как они отметили, "ограниченной операцией" по ликвидации боевиков ХАМАС.

Ранее американское издание Axios сообщило, что Соединенные Штаты недавно впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.

Президент Байден находится под все большим давлением со стороны однопартийцев из Демократической партии и американцев, которые считают, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в том числе и американским оружием.