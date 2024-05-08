Коломойский получил подозрение в организации заказного убийства

Олигарху Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний.﻿﻿ Об этом информировала пресс-служба Офиса генерального прокурора, сообщает Украинская правда.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК)" , - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам источника УП из правоохранительных органов, речь идет о Коломойском.

По данным следствия, олигарх, чтобы отомстить заказал убийство директора одной из юридических компаний за "невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Для выполнения заказа Коломойский привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Бандиты напали на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время преступление не было доведено до конца.

Сейчас прокуроры и следователи осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления.

Коломойский уже находится под стражей из-за другого дела.

Ранее Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.