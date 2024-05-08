Как изменилось отношение украинцев ко Дню победы за более чем 10 лет – опрос

Отношение украинцев ко Дню победы, который раньше отмечался 9 мая, претерпело существенные изменения. Сейчас это один из двух наименее популярных праздников.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают социологи, в 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его самым важным праздником. А в 2024 году осталось только 11% поклонников этого праздника, меньше поклонников только у Дня труда 1 мая (4%).

Отношение украинцев к праздникам

По данным опроса, большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху и как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно.

Далее следуют День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 47%.

День Конституции, Международный женский день, Троица имеют соответственно 28%, 21%, 17%.

Наименее популярные праздники в этом году День победы и День труда (1 мая) - только 11% и 4% украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, до 2023 года 9 мая в Украине по советской традиции отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Но в прошлом году Верховная рада внесла изменения в Кодекс законов о труде и перенесла праздничный день на 8 мая, поскольку именно в этот день победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.