Украинские финансовые компании стали чаще выдавать кредиты

После временного спада в 2022 и частично в 2023 году сейчас наблюдается активное увеличение количества выданных кредитов. По данным Нацбанка Украины, в четвертом квартале было выдано на 10,7% больше новых кредитов бизнесу и населению.

Как отметили в Нацбанке, в течение 2023 года в целом было выдано на 70% больше кредитов, чем в 2022 году. Однако пока суммы не достигли показателей предвоенного 2021 года, хотя динамика действительно положительная. Но в то же время сократилось количество лизинговых операций — в среднем на 18% за квартал.

Чаще всего украинцы заключают лизинговые договоры на покупку:

легковых автомобилей;

сельскохозяйственной техники;

грузовых автомобилей.

Вместе с тем достаточно активно растет количество доходов финансовых компаний. Так, в течение 2023 года они получили около 8,5 млрд грн прибыли. Однако стоит заметить, что более 50% от этой суммы получила госкомпания «Укрфінжитло». Это оператор программы «єОселя». В целом же, по имеющимся данным, сейчас в Украине около 3/4 финансовых компаний являются прибыльными. И около 1/4 являются убыточными или такими, которые не получают ощутимых доходов по сравнению с текущими расходами.

Еще одно интересное наблюдение в нише финансовых услуг — это довольно заметная стагнация ломбардов во второй половине прошлого года. Сейчас мы видим сокращение активов и новых кредитов. Однако в целом этот сектор финансовых услуг остается прибыльным благодаря тому, что административные расходы уменьшаются.

В Нацбанке также обращают внимание, что в четвертом квартале 2023 года размер всех займов сократился на 2%, за исключением бизнес-кредитов. Также уменьшилась доля основной суммы просроченных кредитов сроком более 90 суток на 2 п. п. до 26%. Важно и то, что в стране сократилось количество нарушителей нормативов среди финкомпаний — до 21 компании. В 2022 году таких нарушителей было вдвое больше. Большинство нарушений связаны с несоблюдением ограничений доли непродуктивных кредитов.

Подобные изменения во многом связаны с изменениями в законодательстве относительно услуг микрокредитования. В частности, относительно допустимых размеров процентных ставок и оценки кредитоспособности заемщика. Сейчас финансовые компании в Украине находятся в переходном периоде и адаптируются к изменениям в законодательстве. Поэтому определенные колебания активности и изменчивая динамика объемов кредитования в первой половине 2024 года вполне возможны. Пока довольно сложно объективно оценивать, насколько сильно обновленные нормы закона повлияют на деятельность финансовых компаний, в частности МФО. Возможно как дальнейшее увеличение количества выданных кредитов, так и уменьшение. Более объективно об эффективности новых норм можно будет говорить уже во втором-третьем квартале 2024 года.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance