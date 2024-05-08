Українські фінансові компанії стали частіше видавати кредити

Після тимчасового спаду у 2022 та частково у 2023 році зараз спостерігається активне збільшення кількості виданих кредитів. За даними Нацбанку України, у четвертому кварталі було видано на 10,7% більше нових кредитів бізнесу та населенню.

Як зазначили в Нацбанку, впродовж 2023 року загалом було видано на 70% більше кредитів, ніж у 2022 році. Однак поки що суми не досягли показників передвоєнного 2021 року, хоча динаміка справді позитивна. Натомість скоротилася кількість лізингових операцій — в середньому на 18% за квартал.

Найчастіше українці укладають лізингові договори на купівлю:

легкових автомобілів;

сільськогосподарської техніки;

вантажних автомобілів.

Разом з тим досить активно зростає кількість доходів фінансових компаній. Так, впродовж 2023 року вони отримали близько 8,5 млрд грн прибутку. Однак варто зауважити, що понад 50% від цієї суми отримала держкомпанія «Укрфінжитло». Це оператор програми єОселя. Загалом же, за наявними даними, зараз в Україні близько 3/4 фінансових компаній є прибутковими. І близько 1/4 є збитковими або такими, що не отримують відчутних прибутків у порівнянні з поточними витратами.

Ще одне цікаве спостереження у ніші фінансових послуг — це доволі помітна стагнація ломбардів у другій половині минулого року. Наразі ми бачимо скорочення активів та нових кредитів. Проте загалом цей сектор фінансових послуг залишається прибутковим завдяки тому, що адміністративні витрати зменшуються.

В Нацбанку також звертають увагу, що у четвертому кварталі 2023 року розмір усіх позик скоротився на 2%, за винятком бізнес-кредитів. Також зменшилася частка основної суми прострочених кредитів терміном більш як 90 діб на 2 в. п. до 26%. Важливо і те, що в країні скоротилася кількість порушників нормативів серед фінкомпаній — до 21 компанії. У 2022 році таких порушників було вдвічі більше. Більшість порушень повʼязані з недотриманням обмежень частки непродуктивних кредитів.

Подібні зміни багато у чому повʼязані зі змінами у законодавстві щодо послуг мікрокредитування. Зокрема, щодо допустимих розмірів процентних ставок та оцінки кредитоспроможності позичальника. Зараз фінансові компанії в Україні перебувають у перехідному періоді та адаптуються до змін у законодавстві. Тому певні коливання активності та мінлива динаміка обсягів кредитування у першій половині 2024 року цілком можливі. Поки що доволі складно обʼєктивно оцінювати, наскільки сильно оновлені норми закону повпливають на діяльність фінансових компаній, зокрема МФО. Можливе як подальше збільшення кількості виданих кредитів, так і зменшення. Більш обʼєктивно про ефективність нових норм можна буде говорити вже у другому-третьому кварталі 2024 року.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance