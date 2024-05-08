Польский судья-перебежчик может быть причастен к антиукраинским лозунгам – RMF FM

Польские спецслужбы выяснили, что бежавший в Беларусь судья из Варшавы имел тесные связи с "ультрасами", и проверяют, он как-то причастен к случаям, когда на трибунах польских фанатов появлялись антиукраинские лозунги. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF FM, сообщает Европейская правда.

Спецслужбы якобы выяснили, что судья Томас Шмидт, появившийся на этой неделе в Минске как "политический беженец", имел тесные связи с польскими "ультрасами".

Контрразведка выясняет, сыграл ли Шмидт какую-то роль в подстрекательстве антиукраинских настроений в фанатском сообществе.

В частности, баннеры с призывами приостановить поддержку Украины неоднократно появлялись на трибунах во Вроцлаве. Службы проверяют, пытался ли Шмидт организовать что-то подобное в Варшаве.

Также спецслужбы проверяют, имел ли судья какие-либо контакты с вероятными нападающими на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Один из них, Максимилиан К., является преданным фанатом "Легии", после его ареста другие фанаты выносили на трибуны баннер в его поддержку.

Будут проверять, был ли Шмидт каким-то образом знаком с фанатами, которых поймали на причастности к перевозкам нелегальных мигрантов, попавших в Польшу из Беларуси, далее в Западную Европу.

Как сообщалось, премьер Польши 8 мая заслушает спецслужбы из-за инцидента с варшавским судьей Томашем Шмидтом, который "выгрохнул" в Беларуси и попросил там политического убежища.

Национальная прокуратура Польши начала расследование по Шмидту по статье о работе на иностранную разведку.