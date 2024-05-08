Польський суддя-перебіжчик може бути причетний до антиукраїнських гасел – RMF FM

Польські спецслужби з’ясували, що суддя з Варшави, який втік до Білорусі, мав тісні зв’язки з "ультрасами", та перевіряють, чи він якось причетний до випадків, коли на трибунах польських фанатів з’являлися антиукраїнські гасла. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF FM, повідомляє Європейська правда.

Спецслужби нібито з’ясували, що суддя Томас Шмідт, який цього тижня з’явився у Мінську як "політичний біженець", мав тісні зв’язки з польськими "ультрасами".

Контррозвідка з’ясовує, чи Шмідт зіграв якусь роль у підбурюванні антиукраїнських настроїв у фанатській спільноті.

Зокрема, банери із закликами припинити підтримку України неодноразово з’являлися на трибунах у Вроцлаві. Служби перевіряють, чи Шмідт намагався організувати щось подібне у Варшаві.

Також спецслужби перевіряють, чи суддя мав якісь контакти з імовірними нападниками на російського опозиціонера Леоніда Волкова у Вільнюсі. Один з них, Максиміліан К., є відданим фанатом "Легії", після його арешту інші фанати виносили на трибуни банер на його підтримку.

Перевірятимуть також, чи Шмідт був якимось чином знайомий з фанатами, яких впіймали на причетності до перевезень нелегальних мігрантів, що потрапили до Польщі з Білорусі, далі у Західну Європу.

Як повідомляли, прем'єр Польщі 8 травня заслухає спецслужби через інцидент із варшавським суддею Томашем Шмідтом, який "вигулькнув" у Білорусі та попросив там політичного притулку.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.