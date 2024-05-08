Верховная Рада приняла закон о мобилизации осужденных

Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации осужденных. Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Отмечается, что право мобилизоваться из тюрьмы было убрано для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования).

Нардеп уточнил, что законодательная инициатива №11079-1 была принята в общей сложности 279 голосами народных депутатов.