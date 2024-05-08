Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених
Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію засуджених осіб. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Зазначається, що право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування).
Нардеп уточнив, що законодавча ініціатива №11079-1 була ухвалена в цілому 279 голосами народних депутатів.