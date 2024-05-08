Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених

Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію засуджених осіб. Про це повідомив﻿ народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Зазначається, що право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування).

Нардеп уточнив, що законодавча ініціатива №11079-1 була ухвалена в цілому 279 голосами народних депутатів.