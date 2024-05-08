СМИ: Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине

Послы Европейского союза сегодня, 8 мая, пришли к согласию относительно последнего шага перед отправкой замороженных российских активов Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Послы ЕС согласовали последний шаг - отправку арестованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Европейском союзе, в Украину". - сообщил журналист.

Замороженные активы Российской Федерации

Напомним, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ряд стран-партнеров арестовали государственные активы России, которые в то время находились в их странах.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около 300 миллиардов долларов российских активов. Рассматривается возможность использования прибыли или процентов от этих активов для оказания помощи Украине.

Однако, вчера мы сообщали, что часть стран ЕС может отказаться от использования прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.