Нардепы предлагают разделить Министерство развития общин: что известно

Народные депутаты Украины предлагают разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два ведомства. Причиной этого является неудовлетворительная работа ведомства, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит страница нардепа Александра Качуры.

По его словам, руководство фракции "Слуга народа" собирало депутатов на срочное заседание. Качура сообщил, что завтра профильный комитет удовлетворит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и отправит это решение на голосование.

"Фракция поддержала предложение Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Поскольку, по словам коллег, провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению" , - сообщил Качура.

По его словам, при таком варианте сначала мы должны уволить министра Александра Кубракова. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств в связи с необходимостью оптимизации расходов.

Сокращение министерств

На подобную тему ранее высказывался глава государства Владимир Зеленский и сообщал, что власти весной смогут понять, следует ли проводить сокращение министерств в связи с дефицитом средств.

Позже Шмыгаль заявлял, что количество министерств в Украине может сократиться на треть. В Кабмине работают над созданием Центра правительства.