Для разделения Министерства развития общин нужно увольнение Кубракова - источник

Народные депутаты из "Слуги народа" планируют разделить Министерство развития общин на две разные структуры. Но для этого может потребоваться увольнение вице-премьера Александра Кубракова, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал собеседник в "Слуге народа".

По его словам, завтра утром, 9 мая, фракция еще раз соберется на заседание и окончательно обсудит вопросы увольнения министра аграрной политики Николая Сольского.

Также собеседник подтвердил, что есть решение разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры (создав отдельное министерство регионального развития), и для этого может потребовать уволить действующего министра и вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова.

Впрочем, соответствующего постановления в Верховной раде нет, и будут ли выносить в сессионный зал вопрос об увольнении Кубракова уже завтра, пока неизвестно. Также, по словам источника издания, нет ясности в том, будет ли Кубраков переназначен на должность министра инфраструктуры и кто может занять пост главы нового министерства регионального развития.

Напомним, недавно в ОМП распространилась информация о возможной отставке Кубракова. Однако тогда эти слухи не подтвердились.

Дело Сольского

В конце апреля этого года НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен. Как рассказали тогда в НАБУ, Сольский якобы входил в состав "преступной группы".

А 25 апреля сам Сольский подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. На следующий день ВАКС избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.