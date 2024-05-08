Столтенберг: НАТО не планирует разворачивать войска на территории Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что Альянс не планирует разворачивать войска на территории Украины, зато важно обеспечить ей достаточный объем военной помощи, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью агентству ANSA во время визита в Италию.

Столтенберг напомнил, что из-за задержек с поставками оружия из США и Европы в Украину российские силы смогли достичь прогресса в своем наступлении. И хотя "сейчас ситуация меняется", о присутствии "на земле" речь не идет.

"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", – подчеркнул генсек.

Он добавил, что российский правитель Путин до сих пор верит в военную победу в Украине, а значит, единственный способ убедить ее сесть за стол переговоров – "это доказать на поле боя, что он не победит, и единственный способ сделать это – оказать военную поддержку Украине".

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Недавно он возобновил обсуждение возможности ввода иностранных войск в Украину, спровоцировав истерику Кремля.