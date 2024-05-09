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Россия за сутки потеряла 1300 военных и 47 беспилотников – Генштаб

Россия за сутки потеряла 1300 военных и 47 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 11 танков, 35 бронемашин, 23 артсистемы, 47 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 478 730 (+1 300) человек,
  • танков − 7 429 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 281 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
  • РСЗО − 1 058 (+1) ед,
  • средств ПВО − 793 (+1) ед,
  • самолетов − 349 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47) ед,
  • крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
  • специальной техники – 2 027 (+8) ед.

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