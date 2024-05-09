Россия за сутки потеряла 1300 военных и 47 беспилотников – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 11 танков, 35 бронемашин, 23 артсистемы, 47 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 478 730 (+1 300) человек,
- танков − 7 429 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 14 281 (+35) ед,
- артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
- РСЗО − 1 058 (+1) ед,
- средств ПВО − 793 (+1) ед,
- самолетов − 349 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47) ед,
- крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
- специальной техники – 2 027 (+8) ед.