Россия за сутки потеряла 1300 военных и 47 беспилотников – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1300 военных, 11 танков, 35 бронемашин, 23 артсистемы, 47 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили: