Росія за добу втратила 1300 військових та 47 безпілотників – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 11 танків, 35 бронемашин, 23 артсистеми, 47 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали: