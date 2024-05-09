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Росія за добу втратила 1300 військових та 47 безпілотників – Генштаб

Росія за добу втратила 1300 військових та 47 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 11 танків, 35 бронемашин, 23 артсистеми, 47 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 429 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
  • артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
  • РСЗВ − 1 058 (+1) од,
  • засобів ППО − 793 (+1) од,
  • літаків − 349 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
  • крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
  • спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.

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