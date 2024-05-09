Росія за добу втратила 1300 військових та 47 безпілотників – Генштаб
За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1300 військових, 11 танків, 35 бронемашин, 23 артсистеми, 47 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
- танків − 7 429 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
- артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
- РСЗВ − 1 058 (+1) од,
- засобів ППО − 793 (+1) од,
- літаків − 349 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
- крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.