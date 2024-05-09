Комитет Рады поддержал отставку Кубракова – нардеп

Комитет Верховной рады по вопросам транспорта поддержал постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Дальше этого решения сегодня должны проголосовать депутаты в сессионном зале.

Депутат также отметил, что сегодня в Раде будут голосовать за отставку министра аграрной политики Николая Сольского, фигурирующего по делу об сделках с землей.

В то же время, за назначение новых министров сегодня не будут голосовать.

Напомним, Александр Кубракова был назначен на должность министра инфраструктуры Украины в 2021 году. Во время полномасштабной войны в декабре 2022 года он стал главой объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как сообщалось, в Раде предлагается разделить указанное ведомство и создать отдельное министерство регионального развития. Отмечается, что для этого нужно уволить Кубракова.