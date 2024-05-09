Комітет Ради підтримав відставку Кубракова – нардеп

Комітет Верховної ради з питань транспорту підтримав постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

Далі за це рішення сьогодні мають проголосувати депутати у сесійній залі.

Депутат також зазначив, що сьогодні у Раді голосуватимуть за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського, який фігурує у справі про оборудки з землею.

Водночас за призначення нових міністрів сьогодні не голосуватимуть.

Нагадаємо, Олександр Кубракова був призначений на посаду міністра інфраструктури України у 2021 році. Під час повномасштабної війни, у грудні 2022 року, він став головою об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як повідомлялося, у Раді пропонують розділити вказане відомство і створити окреме міністерство регіонального розвитку. Зазначається, що для цього потрібно звільнити Кубракова.