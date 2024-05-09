ВР открыла доступ к льготным кредитам производителям оружия

Верховная Рада Украины приняла закон, предоставляющий предприятиям оборонно-промышленного сектора доступ к кредитам по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Ссылаясь на заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, сообщает Укринформ.

«Верховная Рада только что приняла закон с поправкой моего авторства, который открывает возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов «5-7-9» , - заявил Кисилевский.

Как отметил депутат, речь идет о проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции" по урегулированию некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности субъектов хозяйствования» (№5473-д от 23.03 .2023 года).

Ожидается, что для производителей оружия льготные кредиты по ставке 7% будут предоставляться на инвестиционные цели, под 9% – на финансирование оборотного капитала

Максимальная сумма кредита – 500 млн грн.

Администрировать эту программу будет Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.