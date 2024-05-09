ВР відкрила доступ до пільгових кредитів виробникам зброї

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».﻿ Посилаючись на заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, повідомляє Укрінформ.

«Верховна Рада щойно ухвалила закон з поправкою мого авторства, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5-7-9» , - заявив Кисилевський.

Як зауважив депутат, йдеться про проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання» (реєстр. №5473-д від 23.03.2023 року).

Очікується, що для виробників зброї пільгові кредити за ставкою 7% надаватимуться на інвестиційні цілі, під 9% - на фінансування оборотного капіталу

Максимальна сума кредиту – 500 млн грн.

Адмініструватиме цю програму Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.