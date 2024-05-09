Зеленский: Украина остановит наступление России, когда получит оружие

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российская армия, пользуясь инициативой на востоке Украины, прибегает к накоплению свежих сил, о чем также известно украинским партнерам, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский во время общения с журналистами в четверг.

"При увеличении поставок оружия мы сможем остановить их (российские войска - ред.) на востоке. Там сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно их остановить и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое".

"Как только поставки оружия дойдут, мы остановим их инициативу на востоке государства. Безусловно, пользуясь этим моментом они увеличили свои войска на севере, на востоке нашего государства. Повсюду. Харьковский регион, Сумской регион. Они везде что-то увеличивают".

"Главное, что мы знаем, мы видим это количество. Знаем, что у них не так все очень хорошо, как они считали. Но это не то, чтобы я хотел поднять вам настроение. Это реалии и в этих реалиях живут наши партнеры. Сказать потом, что мы что-то не видели, невозможно. Мы работаем быстро, делимся информацией разведок и уделяем внимание укреплению наших границ, или наших рубежей".

Зеленский отметил, что "только усиление нашей армии на поле боя, даст нам возможность преимущества" и нужно, чтобы вся помощь поступала быстрее.

Предыстория: