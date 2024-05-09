Швеция направит 28 млн евро на поддержку обороноспособности Украины

Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны осуществить выплаты на общую сумму 28 млн евро на поддержку обороноспособности Украины, сообщает Европейская правда.

Как отметили в правительстве, 18 миллионов евро будет предоставлено трем коалициям сил и средств в рамках контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а 10 миллионов евро – фонду НАТО для Украины.

"Мы продолжаем поддерживать Украину и будем делать это столько, сколько потребуется. Шведская поддержка постепенно будет использоваться для закупки нового оборудования в промышленности для передачи Украине. С помощью этих средств мы можем усилить обороноспособность Украины в сфере беспилотников, разминирования и усиления возможностей ВМС Украины" , – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Согласно поручению правительства, пять миллионов евро планируют выделить коалиции по разминированию, три миллиона евро – коалиции по морской безопасности, и еще 10 миллионов Швеция предоставит коалиции дронов.

В начале апреля правительство Швеции выделило около 40 миллионов шведских крон (3,7 миллиона долларов) на гуманитарную помощь для Украины.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.