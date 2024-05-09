Кабмин готовит повышение тарифа на электроэнегию для населения - нардеп

Кабинет министров готовится к повышению тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с первого июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза" , - сказал он.

Кучеренко добавил, что еще будут проводиться дискуссии с Правительством для того, чтобы оно показало расчеты нового тарифа на электроэнергию.

"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины" , - подчеркнул нардеп.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.