Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных на предприятиях

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.﻿ Об этом говорится в постановлении Кабмина от 8 мая 2024 г. № 520, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно документу, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Министерство обороны.

По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Бронирование от мобилизации

Напомним, работники критически важных предприятий, органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Однако Верховная рада приняла закон о новых порядках военной службы, мобилизации и военного учета. Кабмин в течение месяца со дня публикации закона (с 17 апреля) должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

В переходный период Кабмин 7 мая продлил еще на один месяц срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанными решениями Министерства экономики.