Крупный ритейл впервые зашел на тендеры по поставке продуктов для ВСУ

Компания "ЮТ Компани" (Юкрейниан Трансперент Компани), входящая в группу Terwin Руслана Шостака, начала заниматься поставками продуктов для Вооруженных Сил Украины, сообщает Лига.Бизнес.

Шостак – первый представитель большого ритейла, зашедший на этот рынок.

"Мы с моим партнером [Валерием Киптиком] решили создать Ukrainian Transparent Company – прозрачную украинскую компанию, использовав для этого накопленный годами опыт, менеджерский и логистический потенциал.

Многие коллеги считают, что это выстрел в ногу. Ни один крупный ритейл, дистрибьютор, производитель не захотел брать на себя риски участия в централизованном обеспечении украинских военных продуктами питания. И мы не хотели. Но мы не могли просто наблюдать, как Государственный оператор тыла действительно пытается изменить систему, но не имеет возможности быстро это сделать" , — объяснил Шостак свое решение.

"ЮТ Компани" стала поставщиком продуктов в Запорожской области. По словам Шостака, это пилотный проект.

"Единственная цель компании – сделать процесс государственных закупок прозрачным и эффективным, используя опыт развития собственных бизнесов. Мы поставляем продукцию напрямую от отечественных производителей солдатам без наценок. Все административные расходы мы финансируем самостоятельно, не добавляем их в стоимость – это наш вклад" , — рассказал он.

По состоянию на май 2024 года у Государственного оператора тыла десять поставщиков продуктов, как старых (работавших с предыдущим закупщиком – Департаментом государственных закупок и поставок материальных ресурсов), так и новых.