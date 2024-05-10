Оккупанты ударили по Сумщине из артиллерии, погибла женщина - Офис генпрокурора

Сегодня утром русские войска ударили из артиллерии по Сумщине. В результате обстрела погибла женщина и получила ранение ее внука.

﻿Об этом сообщили﻿ в Офисе генпрокурора.

"10 мая 2024 года с 07:10 кафиры в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района. В результате атаки врага погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения" , – говорится в сообщении.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленными убийствами (ч. 2 ст. 438 УК Украины).