Окупанти вдарили по Сумщині з артилерії, загинула жінка – Офіс генпрокурора

Сьогодні вранці російські війська вдарили з артилерії по Сумщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка та отримала поранення її онука.

﻿Про це повідомили﻿ в Офісі генпрокурора.

"10 травня 2024 року з 07:10 окупанти протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок атаки ворога загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення" , – йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).