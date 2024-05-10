Польские протестующие временно возобновили блокирование КПП "Угринов" – таможня

На пункте пересечения границы "Долгобичув – Угринов" в дневные часы 10 мая возобновилась блокада грузового транспорта польскими протестующими. Об этом информирует Государственная таможенная служба Украины, сообщает Европейская правда.

По информации от польской стороны, протестующие запланировали акцию на один день – пятницу 10 мая – с 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуска "Долгобичув – Угринов".

Они планировали блокировать движение грузового транспорта на въезд и выезд из Украины.

Проезд автомобилей и автобусов должен быть беспрепятственным.

Также в этот день польские фермеры устроили протест в центре Варшавы.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.