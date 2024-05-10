Польські протестувальники тимчасово відновили блокування КПП "Угринів" – митниця
На пункті перетину кордону "Долгобичув – Угринів" у денні години 10 травня поновилася блокада вантажного транспорту польськими протестувальниками. Про це інформує Державна митна служба України, повідомляє Європейська правда.
За інформацією від польської сторони, протестувальники запланували акцію на один день – п’ятницю 10 травня – з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".
Вони планували блокувати рух вантажного транспорту на вʼїзд та виїзд з України.
Автомобілі та автобуси мають переміщуватися безперешкодно.
Також у цей день польські фермери влаштували протест у центрі Варшави.
Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.
Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.