В Monobank запустили дружеские "Банки" для совместных сборов
В Monobank появилась функция дружеских "Банок" с собственным прогрессом для собрания вместе. Ее анонсировал соучредитель финучреждения Олег Гороховский, сообщает Mezha Media.
"В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеское собрание: это когда многие собирают вместе, каждый на свою "Банку", чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Отныне это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую "Банку" с собственным прогрессом", – написал он.
Гороховский также объяснил, как именно будет работать новая функция:
- Организатор сбора создает "Банку" как обычно;
- Вы переходите по ссылке и нажимаете "Присоединиться к сбору";
- Устанавливаете цель и распространяете собственную ссылку на сбор;
- Деньги поступают сразу в "Банку" организатора, а вы видите собственный прогресс сбора.
"То есть теперь организаторам дружеских собраний проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья пересказали собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия!", - добавил соучредитель Monobank.
Также он призвал обновить приложение, чтобы функция набрала обороты.