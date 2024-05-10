В Monobank запустили дружеские "Банки" для совместных сборов

В Monobank появилась функция дружеских "Банок" с собственным прогрессом для собрания вместе. Ее анонсировал соучредитель финучреждения Олег Гороховский, сообщает Mezha Media.

"В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеское собрание: это когда многие собирают вместе, каждый на свою "Банку", чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Отныне это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую "Банку" с собственным прогрессом" , – написал он.

Гороховский также объяснил, как именно будет работать новая функция:

Организатор сбора создает "Банку" как обычно; Вы переходите по ссылке и нажимаете "Присоединиться к сбору"; Устанавливаете цель и распространяете собственную ссылку на сбор; Деньги поступают сразу в "Банку" организатора, а вы видите собственный прогресс сбора.

"То есть теперь организаторам дружеских собраний проще их проводить, и не надо переживать, все ли друзья пересказали собранное. Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия!" , - добавил соучредитель Monobank.

Также он призвал обновить приложение, чтобы функция набрала обороты.