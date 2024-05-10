Критическая фаза на фронте будет в ближайшие два месяца – Павлюк

Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, но если Украина получит достаточно оружия, то ситуация может обернуться против россиян. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist, сообщает Лига.net.

Военный заявил, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца.

Поскольку американская помощь только начала поступать на линию фронта, то российские генералы бросают "всю боеспособную технику, что у них есть, чтобы проверить истощенные украинские войска, у которых нет достаточной поставки", отмечает медиа.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них" , – пояснил Павлюк.

По его словам, Украине срочно требуется усиленная противовоздушная оборона, и ожидаемая передача истребителей F-16 к началу июня даст "значительный психологический толчок".

В то же время, отмечает СМИ, остается неопределенным, получит ли Украина новые версии этих истребителей, необходимые для противостояния российским бомбардировщикам: те остаются на расстоянии вне зоны действия украинской ПВО, сбрасывая на передовые позиции Сил обороны управляемые авиабомбы (около 130 в сутки).