Госстат: Замедление инфляции в годовом измерении в апреле остановилось

В апреле инфляция выросла на 0,2% по сравнению с мартом 2024 года. При этом в апреле, как и в марте, годовой показатель составил 3,2% после ускорения на 4,3% в феврале, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4-0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

В то же время на 1,2-0,6% выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты", - говорится в сообщении.

В то же время цены на алкогольные напитки и табачные изделия по сравнению с мартом 2024 года повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 0,9%, в т.ч. обувь - на 1,3%, одежда - на 0,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% произошел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 2,1% в основном из-за подорожания топлива и масел на 3,7%.

Напомним:

Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Национальный банк Украины разъяснил причины замедления инфляции в начале 2024 года. Наибольший вклад в замедление имели цены на сырые продукты, которые в марте 2024 года снизились на 4.9% год к году.

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.