Держстат: Сповільнення інфляції у річному вимірі у квітні зупинилося

У квітні інфляція зросла на 0,2% порівняно з березнем 2024 року. При цьому у квітні, як і в березні, річний показник становив 3,2% після прискорення на 4,3% у лютому, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані Держстату.

"На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4-0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко.

Водночас на 1,2-0,6% зросли ціни на яловичину, масло, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникову олію, кисломолочну продукцію, фрукти", - йдеться у повідомленні.

Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби порівняно з березнем 2024 року підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 0,9%, у т.ч. взуття - на 1,3%, одяг - на 0,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 2,1% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,7%.

Нагадаємо:

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

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У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.