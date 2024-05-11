Атеш: Одно из российских подразделений отказалось атаковать Харьковщину

Агент движения "Атеш", который служит в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС РФ, сообщил, что в его подразделении одно из отделений наотрез отказалось идти на штурм в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает движение "Атеш" в Telegram.

Агент "Атеш" рассказал, что бойцы этого российского подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций российских войск.

"Несмотря на это, когда на технику были нанесены новые знаки в виде ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. (Опознавательные знаки, кстати, наносят за свой счет) Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги".

Напомним: