Атеш: Один із російських підрозділів відмовився атакувати Харківщину
Агент руху "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ, повідомив, що в його підрозділі одне з відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив рух "Атеш" у Telegram.
Агент "Атеш" розповів, що бійці цього російського підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російськи військ.
"Зважаючи на це, коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносять власним коштом) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Президент Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
- Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Прикордонні громади Харківщини перебувають під під посиленими масованими ворожими обстрілами, внаслідок чого є поранені та загиблі мирні мешканці. З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
- Співрозмовники "Української правди" у військових колах стверджують, що Російські окупаційні війська захопили чотири прикордонні селища на Харківщині.
- Президент Володимир Зеленський після активізації росіян на кордоні із Харківщиною повідомив, що Україна перекине додаткові сили на Харківські напрямки.