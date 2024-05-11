Атеш: Один із російських підрозділів відмовився атакувати Харківщину

Агент руху "Атеш", який служить в одному з мотострілецьких батальйонів 44 армійського корпусу ЗС РФ, повідомив, що в його підрозділі одне з відділень навідріз відмовилося йти на штурм у Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив рух "Атеш" у Telegram.

Агент "Атеш" розповів, що бійці цього російського підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій російськи військ.

"Зважаючи на це, коли на техніку було нанесено нові знаки у вигляді ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносять власним коштом) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші".

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