СБУ задержала российских агентов, которые готовили теракты в Киеве на 9 мая

Российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко.

Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след" , - отметил Дехтяренко.

СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.

Другие провокации россиян

Следует отметить, что российский режим неоднократно пытался совершить провокации в Украине, и не только в Киеве.

Кроме того, кремлевские чиновники пытались притянуть Украину к теракту, произошедшему в торговом центре в Подмосковье 22 марта 2024 года. МИД России заявил, что якобы был обнаружен "украинский след" в расследовании. При этом Москва обвинила главу СБУ Василия Малюка в причастности к теракту и потребовала его ареста.

В СБУ резко ответили на обвинения России и назвали заявления российского МИДа "ничтожными".

Также, по данным партизан, спецслужбы России могли планировать провокации и теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину.