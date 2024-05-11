СБУ задержала российских агентов, которые готовили теракты в Киеве на 9 мая
Российское ГРУ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит комментарий спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко.
Как отмечает спикер, за планированием терактов стояло Главное разведывательное управление России, более известное как ГРУ.
"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - отметил Дехтяренко.
СБУ обещает сообщить детали спецоперации позже.
Другие провокации россиян
Следует отметить, что российский режим неоднократно пытался совершить провокации в Украине, и не только в Киеве.
Кроме того, кремлевские чиновники пытались притянуть Украину к теракту, произошедшему в торговом центре в Подмосковье 22 марта 2024 года. МИД России заявил, что якобы был обнаружен "украинский след" в расследовании. При этом Москва обвинила главу СБУ Василия Малюка в причастности к теракту и потребовала его ареста.
В СБУ резко ответили на обвинения России и назвали заявления российского МИДа "ничтожными".
Также, по данным партизан, спецслужбы России могли планировать провокации и теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину.